Пьяный отец по неосторожности задушил двухмесячного сына

В Горловке Донецкой области пьяный отец по неосторожности задушил своего двухмесячного сына.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского городского управления внутренних дел.

По словам начальника криминальной милиции по делам детей Центрально-Городского райотдела милиции Горловки Сергея ШУМСКОГО, информация об инциденте поступила от сотрудников «скорой помощи», которые приехали по вызову.

По данным милиции, мужчина распивал спиртное со своими друзьями, в соседней комнате спал сын, а матери ребенка в тот момент дома не было. Когда малыш начал плакать, отец решил прилечь вместе с ним, чтобы успокоить ребенка. Через некоторое время в комнату вошли собутыльники и увидели, что мужчина лежит поперек кровати, а его локоть упирается в горло младенцу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности), ведется следствие.