335 населенных пунктов Украины сидят без света

В семи областях Украины из-за ненастья остаются обесточенными 335 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Николаевской области обесточено 152 населенных пункта, в Одесской – 110, в Кировоградской – 33, Винницкой – 20, Херсонской – 13, Тернопольской – 5 и Днепропетровской – 2.

В Арбузинском, Братском, Вознесенском, Веселиновском, Домановском, Еланецком, Новоодесском и Первомайском районах Николаевской области неблагоприятные погодные условия привели к разрушению 378 электрических опор. Руководство ОАО „Николаевоблэнерго” принимает меры для приобретения и доставки в регион дополнительного количества электроопор.

Возобновлено электроснабжение в Донецкой, Запорожской, Киевской, Ивано-Франковской, Луганской, Полтавской, Черкасской и Черновицкой областях.

На местах работают 2020 человек и 580 единиц техники облэнерго.

Оперативными штабами в областях обеспечивается бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, объектов национальной экономики, стабильная работа государственных учреждений, заведений образования и здравоохранения, предоставление помощи населению и т.п.

На случай резкого осложнения погодных условий в системе МЧС приведены в готовность автономные источники электропитания, пункты обогрева и предусмотрены технические средства для предоставления помощи пострадавшим. В МЧС в круглосуточном режиме работает оперативная группа.

По состоянию на 7.00 понедельника движение транспорта на дорогах государственного значения обеспечено без ограничений, заторы отсутствуют, погибших и пострадавших нет.

Из заторов подразделениями МЧС изъято 39 автотранспортных средств.

На автодорогах местного значения в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях из-за метелей, сильного ветра и заносов усложнен проезд транспортных средств.

На расчистке автодорог от “Укравтодора” задействовано 3920 человек и 2810 механизмов, а также 100 спасателей и 30 единиц техники МЧС. Органами управления всех уровней осуществляется постоянный мониторинг обстановки на автодорогах страны для своевременного привлечения сил и средств.