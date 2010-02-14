В Кировограде к 65-летию Победы отремонтируют боевую «Катюшу»

По случаю празднования в этом году 65-й годовщины победы во Великой Отечественой войне исполнительный комитет Кировоградского горсовета решил отремонтировать боевую «Катюшу», стоящую на постаменте памятника советским артиллеристам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

Исполком разрешил общественной организации «Автоветеран» временно снять с постамента машину БМ-13 (ЗИС-6) «Катюша» для реставрации, вернутся «Катюша» на привычное место по ул. Короленко 25 апреля текущего года.

О том, сколько будет стоить ремонт боевой техники, пресс-служба не сообщила.