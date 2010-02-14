В Кировограде к 65-летию Победы отремонтируют боевую «Катюшу»
10:39, 14 февраля 2010Общество
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Исполком разрешил снять с постамента
По случаю празднования в этом году 65-й годовщины победы во Великой Отечественой войне исполнительный комитет Кировоградского горсовета решил отремонтировать боевую «Катюшу», стоящую на постаменте памятника советским артиллеристам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.
Исполком разрешил общественной организации «Автоветеран» временно снять с постамента машину БМ-13 (ЗИС-6) «Катюша» для реставрации, вернутся «Катюша» на привычное место по ул. Короленко 25 апреля текущего года.
О том, сколько будет стоить ремонт боевой техники, пресс-служба не сообщила.
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