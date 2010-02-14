Православные и греко-католики отмечают Прощеное воскресенье
10:01, 14 февраля 2010Общество
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Последний день перед Великим постом
Сегодня у православных и греко-католиков Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом.
В этот день все просят друг у друга прощения - чтобы начать пост с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху - день Воскресения Христова. Церковь призывает просить прощения не формально, а искренне, с любовью, в первую очередь у тех, кто обижает нас, и тех, кого мы оскорбили.
В Прощеное воскресенье разрешается скоромная еда, но уже без мяса - молочные продукты, яйца, рыба. Сегодня завершаются масляные гуляния.
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