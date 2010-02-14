На Винничине задержан фальшивый УБОПовец
03:42, 14 февраля 2010Общество
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За "разрешение" на приобретение оружия
Работники отдела внутренней безопасности ГУМВД Украины в Винницкой области разоблачили мошенника, который, представившись работником УБОП, выманил 3 тыс. грн. у местного жителя за "предоставление разрешения" на приобретение оружия травматического действия.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Следственным отделением Ленинского райотдела ГУМВД Украины в Винницкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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