Задержаны злоумышленники, похитившие чемодан с 300 тыс. грн.

12 февраля днем на Русановской набережной в Киеве нарядами ГСО и ППС был задержан автомобиль с двумя грабителями, которые с помощью двух пневматических пистолетов отобрали у супругов чемодан с 300 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН главный специалист Центра общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве Александр РАДКЕВИЧ, в 14.25 в дежурную часть милиции по линии 102 поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный автомобиль на ул. Панельной в Днепровском районе перекрыл движение ее с мужем автомобилю, после чего двое мужчин под угрозой пистолетов заставили их отдать деньги и сбежали.

По словам А.РАДКЕВИЧА, женщина запомнила номера автомобиля и приметы нападавших. Благодаря этому оба преступника были задержаны через 10 минут после поступления сообщения о нападении. Выяснилось, что номера на автомобиле правонарушителей были подделаны под милицейские - белые цифры на синем фоне.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.