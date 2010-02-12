В Украину прибыл председатель Военного комитета НАТО

Сегодня начался визит в Украину делегации Североатлантического альянса во главе с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джампаоло Ди ПАОЛА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, главная цель визита заключается в участии в мероприятиях Х Международной недели НАТО, которая проходит в Национальной академии обороны Украины.

Сегодня в Киеве состоится официальная встреча Дж. Ди ПАОЛА с в.и.о. министра обороны Украины Валерием ИВАЩЕНКО и начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Иваном СВИДОЙ.

Во время встречи стороны планируют обсудить вопросы текущего состояния и перспектив развития сотрудничества Вооруженных сил Украины с НАТО, а также возможные пути улучшения сотрудничества и повышения оперативных возможностей Вооруженных сил Украины.

Также сегодня председатель Военного комитета НАТО адмирал посетит Национальную академию обороны Украины, где в рамках Х Международной недели НАТО выступит с лекцией перед слушателями, научно-педагогическими и научными работниками академии, других высших военных учебных заведений, представителями структурных подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, общественных организаций.