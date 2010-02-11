Эксперт ЕС: за последние годы Янукович сильно изменился

О том, что Евросоюз готовится к сотрудничеству с Виктором Януковичем, заявила эксперт брюссельского Центра европейской политики Аманда Пол.

В интервью Deutsche Welle она отметила, что многие на Западе по-прежнему называют Виктора Януковича пророссийски, а Юлию Тимошенко - проевропейски настроенными политиками. Это, по мнению Аманды Пол, неверное представление. Оно изначально не соответствовало действительности, а теперь - тем более. Ведь за последние годы Виктор Янукович сильно изменился.

Что касается Европейского Союза, то позиции и Януковича, и Тимошенко мало чем отличаются друг от друга, считает Пол. "Оба политика пытаются найти баланс между отношениями Украины и ЕС с одной стороны и Украины с Россией - с другой. "Кремлевская верхушка уже не так дружна с Януковичем, как раньше. И я не стала бы больше называть его человеком Кремля", - подчеркнула политолог.

В связи с этим она указала на переговоры между Киевом и Москво о поставках российских энергоносителей. По прогнозу Аманды Пол, при президенте Викторе Януковиче эти переговоры не станут легче. А вот в чем Янукович может сыграть роль стабилизатора, так это в дискуссиях о вступлении Украины в НАТО.

Известно, что Янукович - против вступления Украины в Североатлантический альянс, но и большинство жителей Украины не поддерживают идею присоединения к НАТО, в отличие от президента Ющенко. А Ющенко, отмечает эксперт, слишком активно лоббировал эту идею. Теперь вопрос утратил свою остроту. В то же время Пол убеждена, что Украина в любом случае будет сотрудничать с НАТО, но на прагматичном уровне.

"Если Украина действительно проведет необходимые реформы, достигнет политической и экономической стабильности, то рано или поздно перед Европейским Союзом встанет вопрос: можем мы дать этой стране такую перспективу или нет", - заключила эксперт.