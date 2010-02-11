СБУ подключила "Альфу" к охране избирательных протоколов

СБУ осуществляет охрану доставки протоколов с “мокрыми” печатями в Центральную избирательную комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ с привлечением спецподразделения «Альфа» осуществляет охрану всех протоколов с “мокрыми” печатями. Сегодня до конца дня они будут доставлены в ЦИК», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.