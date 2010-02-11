Тернопольский облсовет дал статус реабилитированных жителям двух сел

Статус реабилитированных предоставлен почти ста жителям сел Русилов Бучацкого и Антоновцы Шумского районов, которые были выселены в 1949 и 1951 году в Днепропетровскую и Запорожскую области и подали соответствующие заявления.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня приняли депутаты облсовета единогласно.

Согласно решению, реабилитированным жителям сел предусмотрено снижение оплаты за жилую площадь и коммунальные услуги на 50% в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством. Сессия также рекомендовала Бучацкому и Шумскому районным советам при формировании проектов районных бюджетов на 2010 и следующие годы предусмотреть средства для финансирования расходов, связанных с введением в действие этого решения.

Предварительно это решение поддержала комиссия областного совета по вопросам восстановления прав реабилитированных и постоянная комиссия областного совета по вопросам социальной политики и труда, миграции, по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

*** Утверждение Советской власти в Западной Украине в 1940-х и начале 1950-х годов сопровождалось многочисленными репрессивными мерами, которые затронули все социальные и национальные группы населения. Как метод политического преследования и административного наказания широко использовались депортации – выселение в другие районы СССР.