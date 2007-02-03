В следующем парламенте КПУ и СПУ не нужны?

Политсовет Крымской республиканской организации Партии регионов предлагает повысить проходной барьер на выборах с 3% до 9-12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Симферополе журналистам заявил первый заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, лидер крымских «регионалов» Василий КИСЕЛЕВ.

«Я надеюсь, что люди (члены Партии регионов - УНИАН) поддержат предложение политсовета крымской организации, чтобы обратиться к съезду партии и к депутатской фракции Партии регионов в парламенте Украины, чтобы поднять проходной барьер до 9-12% для партий и блоков», - заявил он.

По мнению В.КИСЕЛЕВА, существенное повышение проходного барьера на выборах позволит лучше «структурировать по партийному признаку наше общество».