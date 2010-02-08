Люди Тимошенко вызвали милицию сразу в два окружкома

В Луганской области во время работы окружных избирательных комиссий обнаружены массовые нарушения, которые влияют на итоги голосования. Об этом УНИАН сообщили в штабе «Донбасс» кандидата на пост Президента страны Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, в г. Стаханове (избирательный округ №116) на одном из избирательных участков были найдены 250 испорченных бюллетеней, после чего был произведен повторный подсчет голосов. Во время подсчета члены ОИК нашли еще 20 недействительных бюллетеней, которые якобы «ошибочно» записали в пользу кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

На избирательном округе №113 (города Рубежное и Северодонецк) председатель окружной избирательной комиссии, представляющий В.ЯНУКОВИЧА, не отдает на подпись протокол. Своего решения председатель комиссии не мотивирует. Представители Ю.ТИМОШЕНКО на данной ОВК вызвали милицию.

На избирательном округе №111 (г. Антрацит) на видео был зафиксирован факт перепаковывания избирательной документации прямо в холле помещения, где находится ОИК. Это является грубейшим нарушением законодательства. Была вызвана милиция, сейчас фактом нарушения занимается прокуратура.

Штаб «Донбасс» проводит круглосуточный мониторинг ситуации с голосованием.