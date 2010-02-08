Из-под завалов дома, где взорвался газ, спасли шесть человек

По состоянию на 09.00 бойцами МЧС из разрушенного взрывом газа дома в Орджоникидзе Днепропетровской области спасены 14 человек, из них из-под завалов спасены шестеро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по словам министра МЧС Владимира ШАНДРЫ, поисково-спасательные работы завершены, продолжается разборка завалов строительных конструкций и оказание помощи пострадавшим.

В доме зарегистрированы 23 человека. На ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 96 человек, а также 9 единиц техники, в том числе 55 спасателей и 9 единиц техники МЧС. На месте работает опергруппа Главного облуправления МЧС. Общую координацию действий по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет министр МЧС В.ШАНДРА. Глава МЧС отметил, что по факту взрыва должно быть возбуждено уголовное дело, окончательную причину инцидента определит следствие.

Как сообщал УНИАН, около 05:30 8 февраля в городе Орджоникидзе, на улице Пушкина, 13, на втором этаже двухэтажного жилого дома (дом на 3 подъезда, 15 квартир), по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. В результате разрушены несущие конструкции первого подъезда дома (6 квартир).

В результате взрыва пострадало 7 человек, из них одна женщина находится в тяжелом состоянии.