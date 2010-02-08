В Донецке членам избиркомов от Тимошенко угрожали оружием – КИУ

В Донецке некоторым членам избирательных комиссий от избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО угрожали, в том числе оружием.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины.

Согласно сообщению, в Донецке на избирательном участке № 85 (ОИК №43) председателя комиссии от кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО вызвал из помещения участка неизвестный мужчина, который стал приказывать ей «вести себя хорошо» и угрожать оружием.

Женщина закричала, на ее крик пришли другие члены комиссии, тогда мужчина бросился убегать.

По информации КИУ, этого мужчину успели сфотографировать на телефон. На место события была вызвана милиция. Обстоятельства случившегося выясняются.

Кроме того, в облорганизации Комитета избирателей Украины также констатировали, что угрозы членам комиссии от Ю.ТИМОШЕНКО зафиксированы на участке №152 (округ №60). Эти данные предоставлены членом окружной избирательной комиссии от Ю.ТИМОШЕНКО и представителем штаба Ю.ТИМОШЕНКО в городе Марьинке.