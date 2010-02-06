В Киеве задержан житель Донецкой области со взрывчаткой

В Шевченковском районе Киева на улице был задержан житель одного из поселков Донецкой области, у которого изъято 400 г взрывчатки и два электродетонатора.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью телеканалу «Интер» заявил, что в рамках специальной операции сотрудники СБУ задержали на Майдане Незалежности гражданина Грузии с тротилом и электродетонаторами. По его словам, задержан гражданин 1968 г.р., также у него было выявлено оружие.

Из сообщения МВД не понятно, идет ли речь об одном и том же задержании.