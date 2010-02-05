СБУ задержала на Майдане человека со взрывчаткой и оружием

В рамках специальной операции сотрудники СБУ задержали на Майдане Незалежности гражданина Грузии с тротилом и электродетонаторами.

Об этом заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью телеканала «Интер».

По его словам, задержан гражданин 1968 г.р., также у него было выявлено оружие.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что по этому факту возбуждено уголовное дело, и следствием «серьезно отрабатывается версия о возможности или намерениях этого человека совершить преступление, или организовать конкретный взрыв на одном из мест массовых акций на площадях города Киева».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также отметил, что сотрудники СБУ проверяют наличие у этого гражданина украинского паспорта и законность его получения. Он отметил, что это дело расследует СБУ и прокуратура столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в связи с этим случаем Служба безопасности усилила меры по обеспечению безопасности граждан во время массовых акций.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО обращается к гражданам не терять бдительности. «Просим граждан не терять бдительность и помогать нам. Если есть хоть какое-то подозрение: любая оставленная сумка, любые провода, подозрительное поведение на площадях, где идут массовые акции. Это Ваше право быть там, но не теряйте бдительности. Любое подозрение, пожалуйста, сразу обращайтесь к нам, или к представителю правоохранительных органов, которого увидите рядом», - сказал он.