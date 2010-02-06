ЦИК передала дополнительные бюллетени в Неаполь и Рим

Центральная избирательная комиссия передала дополнительные избирательные бюллетени на избирательные участки зарубежного избирательного округа в городах Неаполь и Рим.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол был подписан членами ЦИК.

В частности, ЦИК передала 1076 избирательных бюллетеней по обращению Министерства иностранных дел Украины. В Рим было передано 600 бюллетеней, в Неаполь – 476.

Все бюллетени были переданы представителю МИД для доставки на избирательные участки.