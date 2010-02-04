На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд

Скульптура работы швейцарского мастера Альберто Джакометти "Шагающий человек" ("L`homme qui marche") была продана на аукционе Sotheby`s за рекордную сумму в 65 миллионов фунтов (104,3 миллиона долларов). Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на Agence France-Presse.

Первоначально организаторы торгов оценили лот в 18 миллионов фунтов (28,6 миллиона долларов), однако покупатель, имя которого не разглашается, по телефону приобрел скульптуру за сумму, более чем в три раза превышающую первоначальные ожидания.

Таким образом, 3 февраля был установлен новый рекорд по стоимости произведения искусства, проданного на аукционе. До этого самым дорогим лотом считалась картина Пабло Пикассо "Мальчик с трубкой", проданная в 2004 году в Нью-Йорке за 104,2 миллиона долларов.

Скульптура "Шагающий человек" была создана в 1961 году, она стала одной из самых крупных работ А.Джакометти - ее высота составляет 183 сантиметра.

Предыдущий рекорд для работ А.Джакометти на аукционе - 27,4 миллиона долларов. Эта сумма была выручена в 2008 году за скульптуру "Большая стоящая женщина" (Grande femme debout).

Кроме того, 3 февраля, на Sotheby`s был установлен еще один мировой рекорд. Самым дорогим пейзажем в истории стала картина австрийского художника Густава Климта "Церковь в Кассоне", проданная за 26,9 миллиона фунтов (43 миллиона долларов).

Еще одним топ-лотом аукциона считалось полотно французского художника Поля Сезанна "Кувшин и фрукты на столе", проданное за 11,8 миллиона фунтов (18,7 миллиона долларов). "Лежащая женщина" французского художника Анри Матисса ушла с молотка за 4,4 миллиона фунтов (6,9 миллиона долларов).

На аукционе также была представлена работа Натальи Гончаровой "Сенокос". Организаторы торгов рассчитывали выручить за эту картину до 800 тысяч фунтов, однако в итоге она была продана за 1,1 миллиона фунтов (1,7 миллиона долларов).