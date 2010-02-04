Американцы назвали худший фильм в истории кинематографа

Приключенческий фильм "Бэтмен и Робин" 1997 года признан в США худшим в истории кинематографа. Низшую оценку этой ленте, в которой снимались такие знаменитые актеры как: Джордж Клуни, Арнольд Шварценеггер, Крис О"Доннелл и Алисия Сильверстоун, дали большинство участников опроса, проведенного в режиме он-лайн журналом "Эмпайр".

На основе опубликованных в среду результатов голосования зрителей издание сформировало список 50 самых неудачных лент в истории американского кино. Вторая строка в нем досталась продюсерскому дебюту актера Джона Траволты - фантастической эпопее "Поле битвы - Земля". Она была снята в 2000 году по мотивам произведения основателя Церкви сайентологии писателя- фантаста Рона Хаббарда. Замыкает тройку худших фильмов "Секс-гуру" 2008 года с известным комиком Майком Майерсом в главной роли.

Тягостное впечатление на американского зрителя произвели приключенческая драма "Поднять "Титаник" 1980 года с Джейсоном Робардсом и Дэвидом Селби и "Очень эпическое кино" 2007 года. В первую "десятку" также вошли "Врата рая" /1980/, "Личная жизнь продавцов картофеля" /2004/, "Явление" /2008/, вторая часть "Горца" /1991/ и "Комната" /2003/.

ИТАР-ТАСС