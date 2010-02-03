Национальный студенческий союз призвал поддержать Тимошенко

Национальный студенческий союз Украины призвал граждан поддержать Юлию ТИМОШЕНКО во втором туре выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сообщил президент НССУ Анатолий ИГНАТОВИЧ.

«Сегодня наша страна снова стоит перед важным выбором, который определит ее судьбу на многие годы. 7 февраля становится не просто днем соревнования людей, а нашим выбором системы жизненных ценностей, с которыми придется жить последующие годы», – отметил А.ИГНАТОВИЧ.

На пресс-конференции было обнародовано обращение Национального студенческого союза Украины ко всем неравнодушным.

В документе, в частности, говорится, что «Национальный студенческий союз, ведущее независимое всеукраинское объединение органов студенческого самоуправления и студенческих организаций, выражающее интересы 2,7 млн. учащихся, своим большинством поддерживает инициативу украинской интеллигенции во главе с Борисом ПАТОНОМ и призывает каждого украинца прийти на выборы и избрать путь интеллектуального развития, путь реформ и построения европейского государства».

Авторы заявления также отмечают, что «за эти несколько лет работы правительства во главе с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО студенты получили законодательное закрепление действенного правового, организационного и финансового механизма участия студентов и аспирантов в жизни высших учебных заведений, получив изменения в Закон Украины «О высшем образовании».