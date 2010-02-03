Национальный студенческий союз призвал поддержать Тимошенко
"Выбор определит судьбу страны на годы..."
Национальный студенческий союз Украины призвал граждан поддержать Юлию ТИМОШЕНКО во втором туре выборов Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сообщил президент НССУ Анатолий ИГНАТОВИЧ.
«Сегодня наша страна снова стоит перед важным выбором, который определит ее судьбу на многие годы. 7 февраля становится не просто днем соревнования людей, а нашим выбором системы жизненных ценностей, с которыми придется жить последующие годы», – отметил А.ИГНАТОВИЧ.
На пресс-конференции было обнародовано обращение Национального студенческого союза Украины ко всем неравнодушным.
В документе, в частности, говорится, что «Национальный студенческий союз, ведущее независимое всеукраинское объединение органов студенческого самоуправления и студенческих организаций, выражающее интересы 2,7 млн. учащихся, своим большинством поддерживает инициативу украинской интеллигенции во главе с Борисом ПАТОНОМ и призывает каждого украинца прийти на выборы и избрать путь интеллектуального развития, путь реформ и построения европейского государства».
Авторы заявления также отмечают, что «за эти несколько лет работы правительства во главе с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО студенты получили законодательное закрепление действенного правового, организационного и финансового механизма участия студентов и аспирантов в жизни высших учебных заведений, получив изменения в Закон Украины «О высшем образовании».