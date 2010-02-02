В СБУ заверяют, что офицер ФСБ России будет отвечать по закону

В СБУ заверяют, что офицер ФСБ РФ будет отвечать согласно действующему законодательству Украины за совершение им противоправной деятельности на территории нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, речь идет “не о шпионских играх, речь идет о противоправной деятельности иностранцев на территории нашего государства. Мы ее (деятельность) задокументировали. Правонарушитель задержан, возбуждено соответствующее уголовное дело, и мы будем его расследовать в рамках украинского законодательства”.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 27 января СБУ задержала пятерых офицеров ФСБ России, которые пытались получить сведения в военной и оборонной сферах, представляющих военную тайну.

По словам председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, «c поличным» был задержан кадровый офицер спецслужбы РФ во время получения от гражданина Украины сведений, представляющих гостайну, и передачи вознаграждения в сумме 2 тыс. дол. за предоставленную информацию.

Старший офицер спецслужбы России, как выяснилось, специально прибыл из Москвы для управления разведывательной операцией. Все задержанные российские офицеры въехали в Украину из Приднестровья. Установлено, что несколько месяцев назад они захватили на территории Приднестровье гражданина Украины, доставили его на военную базу, где, угрожая его жизни и здоровью, а также его семье, вынудили к сотрудничеству.

В отношении старшего офицера возбуждено уголовное дело по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины и по решению Шевченковского райсуда Киева для него избрана мера пресечения в виде ареста. Остальные сотрудники ФСБ РФ после допросов и получения от них исчерпывающих объяснений по поводу выполнения разведзаданий в ущерб безопасности Украины высланы с территории нашего государства с запрещением въезда на 5 лет.