Клюев представил нового старого председателя НКРЭ

Сегодня вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ представил Сергея ТИТЕНКО в качестве нового председателя Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) центральному аппарату комиссии.

Как сообщили УНИАН в НКРЭ, свои обязанности С.ТИТЕНКО начнет исполнять со 2 февраля.

Сегодняшнее заседание НКРЭ проходит без председателя.

Заседание НКРЭ ведут три члена НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, 30 января Александр РОГОЗИН подал прошение об отставке с должности председателя НКРЭ. Он возглавлял комиссию с 16 августа 2006 года.

С.ТИТЕНКО с апреля 2004 г. по февраль 2005 г. возглавлял Национальную комиссию регулирования электроэнергетики Украины. С февраля 2005 г. - первый заместитель министра топлива и энергетики.

Справка УНИАН. НКРЭ является независимым госорганом, который был создан в 1994 году с целью обеспечения эффективности функционирования энергетической отрасли страны. Основными задачами Комиссии являются госрегулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечение проведения ценовой и тарифной политики в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, а также разработка и утверждение правил пользования электрической энергией и газом.