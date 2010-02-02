Проект отключения нелегальных мобилок спустят на тормозах?

Новая система борьбы с нелегальным импортом мобильных телефонов заработает не ранее конца года. Мобильные операторы не успели внедрить систему мониторинга IMEI-кодов телефонов в установленный Нацкомиссией по вопросам регулирования связи (НКРС) срок – к 1 февраля, и поэтому не будут отключать "серые" телефоны с 16 февраля, как планировалось. В НКРС, похоже, относятся к срыву срока снисходительно и готовы его корректировать по объективным причинам, пишет Комерсант-Украина.

Вчера истек срок, в который операторы сотовой связи обязались завершить установку оборудования для отключения абонентов, IMEI-коды (идентификационный номер, присваиваемый производителем) мобильных телефонов которых не внесены в базу Госцентра радиочастот. Тем не менее ни один из национальных GSM-операторов до сих пор не установил необходимое оборудование, И виновата в этом сама НКРС, утверждают операторы. Основная претензия - техническое задание для внедрения системы мониторинга они получили от комиссии лишь в январе, а на установку оборудования необходимы месяцы. Еще одна проблема - отключения должны осуществляться всеми операторами в одно и то же время, говорят в компаниях. В противном случае те, кто сделает это первым, будут в невыгодном положении – из их сети может уйти ряд абонентов.

Несмотря на очевидный срыв срока внедрения системы мониторинга IMEI-кодов телефонов, в НКРС пока не намерены их корректировать. В то же время в комиссии готовы идти навстречу операторам, если те предоставят объективные причины задержки внедрения проекта.