Янукович: аэромобильные войска должны находиться близ границы

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в случае избрания его главой государства активизирует политику модернизации Вооруженных сил Украины.

Об этом политик заявил сегодня в прямом эфире одесской городской телекомпании «Академия», сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Я в обязательном порядке воспользуюсь возможностью привлечения лучших консультантов, и, прежде всего, - украинских, для того, чтобы найти ответы на все вопросы, которые будут возникать у нас в области оборонной политики», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что его президентская программа предусматривает активизацию политики модернизации и повышения уровня боеспособности Вооруженных сил.

«То, что в приграничной Одесской области обязательно должны быть воинские подразделения, способные в любой момент защитить нашу территорию, – у меня в этом также нет никаких сомнений», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, комментируя ситуацию относительно расформирования несколько лет назад аэромобильной дивизии, дислоцировавшейся в г. Болград Одесской области.

Что касается аэромобильных войск, то, по убеждению кандидата в президенты, они должны быть расположены вблизи государственной границы, чтобы иметь возможность мгновенно отреагировать на любой вызов с целью защиты территории Украины.