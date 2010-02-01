Ситуация в Калуше грозит 10 миллионам украинцев

Экологическая ситуация, сложившаяся в городе Калуш Ивано-Франковской области, повышает риск техногенной катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, в городе действует государственное предприятие «Калиевый завод ОАО «Ориана». В пределах деятельности этого предприятия, которое находится в сфере управления Фонда госимущества, расположены три отработанных рудника, Домбровский карьер, два отвала засоленных почв и другие экологически опасные объекты.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что в результате неэффективного ведения хозяйства вокруг солеотвалов происходит постепенное засаливание подземных вод. Поскольку дамбы соответствующих хранилищ неустойчивы, существует угроза их прорыва и попадания загрязненных вод в реку Днестр. По ее словам, в зонах возможного химического заражения живет более 10 млн. людей, что составляет около 22% населения Украины.

И.ВАННИКОВА проинформировала, что завтра, 2 февраля, в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в совещании по вопросам минимизации негативного влияния предприятий химической и добывающей промышленности на окружающую природную среду и жизнедеятельность человеку. На этом совещании будет рассмотрен ряд безотлагательных мероприятий по недопущению экологической катастрофы в упомянутом районе.

Также в этом совещании примут участие глава МЧС, министр охраны окружающей природной среды Украины, исполняющий обязанности министра финансов, исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества, а также городской голова Калуша.

По словам пресс-секретаря Президента, эти вопросы также будут рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и обороны 3 февраля.

Как сообщал УНИАН, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК заявил, что на решение экологических проблем Калуша необходимы 3,5 млрд. грн.