Рынок аренды жилья в Москве - 4 миллиарда долларов

Рынок аренды жилья в Москве составляет четыре миллиарда долларов. Такие данные привели представители Главного унитарного предприятия "Мосжилсервис", передает РИА Новости.

Сейчас, по данным ГУП, квартиры в столице России снимают около двух миллионов человек из других городов. Между тем, из 120 тысяч москвичей, в собственности которых находятся две и более квартиры, в 2006 году доходы от аренды жилья задекларировали лишь шесть тысяч человек.

В "Мосжилсервисе", напомнили, что квартиросъемщик государственного жилья имеет право вселять в квартиру третьих лиц только на основании письменного договора поднайма. Он составляется после подачи нанимателем соответствующего заявления в "Мосжилсервис".