Подозреваемый в убийстве вице-премьера АРК экстрадирован из Испании

В Украину из Испании экстрадирован подозреваемый в убийстве в 1998 году тогдашнего вице-премьера автономии Александра Сафонцева.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября 2009 года в городе Лас-Пальмас в Испании сотрудники полиции арестовали 33-летнего Олега ЕРЕМЕЕВА – подозреваемого в непосредственном исполнении заказного убийства А.Сафонцева в 1998 году.

По версии следствия, О.ЕРЕМЕЕВ заложил бомбу с дистанционным управлением в урну на турбазе «Таврия» в Симферополе. При взрыве А.Сафонцев получил многочисленные тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

Основной версий убийства считается устранение конкурента в ходе предвыборной кампании.

По данному делу продолжаются активные следственные действия.