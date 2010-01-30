Погода на завтра: синоптики обещают проблемы

На территории Украины в связи с перемещением циклона с Балкан в ближайшие сутки ожидается осложнение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеорологическом центре, в частности, утром и днем 31 января в западных областях, ночью 1 февраля на большей части территории страны сильный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат местами 25-30 м/с.

В южных, центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, гололед, в отдельных районах сильный, в Крыму дожди в горах с мокрым снегом, местами сильные осадки, днем 1 февраля в западной части ослабление осадков.

На дорогах страны гололедица.

Завтра температура воздуха ночью будет 4-9° мороза, на Прикарпатье, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 14° мороза, днем от 2 °мороза до 3° тепла; в южных областях ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла; в Крыму ночью 1-5° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киеве и Киевской области 31 января облачная погода, снег. Температура ночью по области 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.