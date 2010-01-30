Полтавским коммунальщикам упростили подачу судебных исков

Депутаты горсовета Полтавы освободили жилищно-коммунальные предприятия от уплаты государственной пошлины при подаче в суд исков по стягиванию задолженности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома, в 2010 году жилищно-коммунальными предприятиями планируется передать в местные районные суды г. Полтавы 3005 исковых заявлений, в связи с чем вынуждены были бы уплатить государственную пошлину на сумму 153,3 тыс. грн. Освобождено от уплаты госпошлины и КП "Полтаватеплоэнерго".

По данным пресс-службы, задолженность жителей Полтавы за полученные услуги по теплоснабжению за отопительный сезон 2008 - 2009 годов у предприятия увеличилась на 8 млн. 663,7 тыс. грн. Предприятие планирует передать в районные суды Полтавы 4756 исковых заявлений, в связи с чем вынуждено было бы уплатить государственную пошлину в сумме 242,6 тыс. грн. Также от уплаты пошлины предусмотрено освободить и жителей, которые тоже будут подавать иски по поводу некачественных услуг.