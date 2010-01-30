Народный депутат, руководитель избирательного штаба кандидата в президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Луганской области Наталия КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что политические симпатии жителей Луганской области изменились.

Как сообщили УНИАН в штабе БЮТ в Луганской области, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала во время пресс-конференции.

«17 января, в день проведения первого тура выборов Президента Украины, появилась принципиально новая политическая карта Луганской области», - отметила депутат.

По ее словам, несколько сотен тысяч избирателей, проголосовавших за кандидатов в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, Сергея ТИГИПКО и Арсения ЯЦЕНЮКА, – свидетельство появления принципиально новой политической карты Луганской области.

«Особо обратило на себя внимание то, что более чем в полтора раза, по сравнению с 2004-м годом, снизился уровень поддержки ЯНУКОВИЧА», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, эти цифры – свидетельство того, что люди, голосуя на выборах, стали больше внимания обращать не на персоналии, а на перспективы для страны, своего края, своего населенного пункта, которые принесет избрание того или иного кандидата.

«Существенно увеличилось количество людей, проголосовавших за перемены, не желающих мириться со статусом Луганщины как депрессивного региона. В частности, увеличение уровня поддержки Юлии ТИМОШЕНКО на 20 тысяч голосов на Луганщине свидетельствует о доверии и к нашему кандидату, и к команде, поддержавшей его на Луганщине», – подчеркнула депутат.