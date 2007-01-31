Бахматюк открещивается от Ивченко

Бывший заместитель председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег БАХМАТЮК заявляет о непричастности к распределению и расходованию предыдущим руководством компании и рядом юридических лиц 410 млн. грн., выделенных на газификацию населенных пунктов пяти областей Западной Украины.

Об этом сказано в обращении О.БАХМАТЮКА, текст которого передан агентству УНИАН.

"Состоя в должности начальника управления экспертной оценки и корпоративного финансирования, я не имел никакого отношения к решению о выделении и распоряжении средств в размере 410 млн. грн. и не имел никакого отношения к операциям «Укртрансгаза» и областных газоснабжающих предприятий», - отмечено в обращении.

При этом О.БАХМАТЮК подчеркивает, что "никогда не был заместителем Алексея ИВЧЕНКО, а был назначен заместителем председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины», когда НАК возглавлял Александр БОЛКИСЕВ и освобожден по собственному желанию в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №30 от 16 января 2007 года".

Как сообщал УНИАН, 30 января председатель Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр АНДРЕЕВ сообщил, что Генеральная прокуратура по материалам проверок ГлавКРУ возбудила 9 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных в НАК «Нафтогаз Украина».

26 января 2007 г. российское издание «Деловая газета» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Генеральная прокуратура Украины направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой объявить в розыск гражданина Украины О.БАХМАТЮКА.

Как писало издание, запрос украинской стороны направлен Генпрокуратуре РФ в связи с уклонением О.БАХМАТЮКА от участия в следственных мероприятиях, проводимых ГПУ и УБОП МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах).

По информации украинских СМИ, в конце 2006 года близкие к О.БАХМАТЮКУ структуры приобрели контрольные пакеты акций "Волынь-", "Закарпат-", "Львов-", "Ивано-Франковск-", "Черновцы-" и "Черниговгаз" у бывшего народного депутата Игоря ЕРЕМЕЕВА.

Генпрокуратура Украины расследовала уголовное дело о присвоении 410 млн. грн. средств ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» должностными лицами и акционерами ОАО «Ивано-Франковскгаз», ОАО «Львовгаз», ОАО «Закарпатгаз», ОАО «Черновцыгаз», ОАО «Волыньгаз», ПП «Промстройдеталь», ООО «СБ-Индустрия», ООО «Стройпрофсервис» и ООО «Станиславская торговая компания» в ноябре 2005 - марте 2006 года.

Прокуратура Закарпатской области 7 декабря 2006 года, в рамках расследования уголовного дела, провела выемку документов в помещении ОАО «Закарпатгаз».

Справка УНИАН. О.БАХМАТЮК занимал должность заместителя председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины» с 25 июля 2006 г. По 16 января 2007 г. курировал вопросы управления имуществом и корпоративными правами госкомпании. С 15 ноября 2005 г. и вплоть до назначения заместителем председателя правления занимал должность начальника управления экспертной оценки и корпоративного финансирования «Нафтогаза Украины».

До назначения в НАК О.БАХМАТЮК с января 2004 г. по ноябрь 2005 г. работал председателем ООО «Станиславская торговая компания» (г. Ивано-Франковск).