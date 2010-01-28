Луценко: и БЮТ, и Партия регионов готовят массовые акции

Первый заместитель министра, и.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что и БЮТ, и Партия регионов готовят массовые акции после президентских выборов.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я точно знаю, что обе силы, которые столкнутся на этих выборах, готовят массовые уличные акции. И это одна из наибольших проблем, которые могут всколыхнуть страну после избирательного процесса”, - отметил руководитель МВД.

“Тем не менее, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, - я рассчитываю на то, что если выборы будут таким же спокойными и прозрачными, как в первом туре, то никакие демонстрации не будут нести за собой угрозы социальных возмущений. Возможно, будут протесты, возможно, будут демонстрации поддержки, на что в свободной стране каждый имеет право. И я обещал и обещаю: любые массовые акции будут находить со стороны МВД лишь защиту, под какими бы флагами они не собирались».

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в случае, если будут попытки захвата судебных и административных помещений, попытки подкупа избирателей, вброса бюллетеней и тому подобное, милиция будет действовать четко и адекватно.