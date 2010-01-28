В Луганской области 19 официальных миллионеров

В Луганской области за прошлый год 19 граждан задекларировали доход, превышающий 1 млн. грн.

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила начальник отдела администрирования налога с физических лиц ГНА Украины в Луганской области Лидия ТЮПА.

По ее словам, граждане-миллионеры в 2009 году заплатили в бюджет налог более 3,3 млн. грн. В основном, эти доходы были получены за счет инвестиционной деятельности, продажи недвижимого имущества (жилого и нежилого фонда), в том числе - в Киеве. Часть граждан получили доходы - более миллиона гривень в виде заработной платы, других вознаграждений за выполненные работы.

По итогам декларирования за 2009 г. в местные бюджеты Луганской области от граждан поступило 10,4 млн. грн.

Правом на налоговый кредит в 2009 году воспользовались 10 832 граждан, которые подали декларации на получение налогового кредита для возмещения расходов на обучение, жилищную ипотеку. Из бюджета им возвращено более 4 млн. грн.