На завтра Украине обещают снегопады

29 января на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в большинстве западных, северных районов и в Винницкой области пройдет небольшой снег; на остальной территории умеренный снег, на Закарпатье, в южных областях и восточной части - местами сильный снег, в Крыму - сильный мокрый снег и дождь. В южной части местами налипание мокрого снега и гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, на западе, в Крыму и в Приазовье - местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 8-13° мороза, на Прикарпатье и в восточных областях - 14-19°, днем - 3-8° мороза; на Закарпатье и в южных областях ночью - 4-9° мороза, днем - 0-5° мороза; в Крыму ночью - 1-6° мороза (на Южном побережье близко 0°), днем - 0-5° тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем будет колебаться от 3° до 8° морозу. По г. Киеву температура ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.