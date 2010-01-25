Милиция и налоговая ищут "левую" водку по всей Украине

Свыше 6 тысяч литров незаконно изготовленной водки стоимостью свыше 100 тыс. грн. изъяли работники налоговой милиции в городе Умань Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным пресс-службы ГНА области, больше года 40-летний житель Умани незаконно изготовлял и продавал водку собственного производства. Как выяснилось, подпольный цех по разливу фальсификата мужчина обустроил непосредственно в собственной квартире. Изготовленную собственноручно водно-спиртовую смесь он продавал местному населению по 16 гривен за литр в пластиковой или стеклянной таре. После того, как спрос на его продукцию вырос, а объемов производства в квартире не хватало, он арендовал еще и частный дом, где наладил производство фальсифицированной водки.

Налоговики изъяли орудия и оборудование, которое использовалось в процессе производства фальсификата. По данному факту возбуждено уголовное дело, организатору подпольного цеха угрожает от 5 до 10 годов тюремного заключения.

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В Павлограде Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной водки.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в области Александр ГРОМАДСКИЙ.

Информация о существовании подпольного производства поступила налоговикам от работников местных больниц, которые жаловались на увеличение количества пострадавших от отравления некачественными водочными изделиями.

Подпольное производство организовал в гараже в центре Павлограда 27-летний местный житель.

Производственная линия была способна изготовлять более 100 бутылок водки в сутки. Изготовленная алкогольная продукция реализовывалась в местах стихийной торговли Павлограда.

В ходе обыска из незаконного оборота изъяли почти 1000 бутылок готовой продукции, ингредиенты и оборудование для изготовления водки.

Согласно заключению экспертизы, жидкость, находившаяся в бутылках, содержала химические вещества, которые представляют угрозу для здоровья людей.

Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров).

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Милиция Ивано-Франковской области выявила 40 тысяч бутылок со спиртным сомнительного происхождения.

Об этом сообщил УНИАН руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области задокументировали факт незаконного хранения с целью реализации в торговой сети около 40 тысяч бутылок водки сомнительного происхождения. Перед тем, как большая часть этой продукции была выявлена на складе одного из субъектов предпринимательской деятельности, правоохранители зафиксировали факт реализации бутылок водки с такими же этикетками в сети торговли в одном из районов области.

Как добавил В.ГУЛЬТАЙЧУК, на бутылках есть марки акцизного сбора с явными признаками подделки. Сейчас работники милиции выясняют действительный источник происхождения алкогольной продукции, ведь исходные данные на этикетках указывают на то, что водка изготовлена на одном предприятии за пределами Ивано-Франковской области, в то же время сопроводительные документы на перевозку и доставку водочной партии в Ивано-Франковск выписаны отправителем из совершенно другого региона. Образцы жидкости, которые содержатся в бутылках из-под водки пяти наименований, направлены для экспертного исследования в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД в области.