Власть Кривого Рога обязала регистрировать домашних животных
Особое внимание уделено собакам
Криворожский горсовет принял решение, которым обязала горожан регистрировать домашних животных.
Об этом идет речь в решении городского совета, размещенном на официальном сайте.
Согласно решению, владельцы должны в десятидневный срок зарегистрировать домашних животных, если им исполнилось 3 месяца.
Особое внимание в документе Криворожского горсовета уделено собакам. В частности, обнародован список, в который включен 31 вид потенциально опасных собак, которых запрещено выгуливать без намордников. Кроме того, владельцами таких собак могут быть лишь совершеннолетние жители города, после специального обучения в кинологических центрах.
Своим решением горсовет обязал владельцев домашних животных убирать помет после выгула животных в общественных местах.
Контролировать выполнение этого решения поручено участковым милиционерам, работникам коммунального хозяйства и ветеринарной инспекции.