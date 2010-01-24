Власть Кривого Рога обязала регистрировать домашних животных

Криворожский горсовет принял решение, которым обязала горожан регистрировать домашних животных.

Об этом идет речь в решении городского совета, размещенном на официальном сайте.

Согласно решению, владельцы должны в десятидневный срок зарегистрировать домашних животных, если им исполнилось 3 месяца.

Особое внимание в документе Криворожского горсовета уделено собакам. В частности, обнародован список, в который включен 31 вид потенциально опасных собак, которых запрещено выгуливать без намордников. Кроме того, владельцами таких собак могут быть лишь совершеннолетние жители города, после специального обучения в кинологических центрах.

Своим решением горсовет обязал владельцев домашних животных убирать помет после выгула животных в общественных местах.

Контролировать выполнение этого решения поручено участковым милиционерам, работникам коммунального хозяйства и ветеринарной инспекции.