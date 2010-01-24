Украинцы во французских бутиках тратят больше, чем китайцы с россиянами

Украинцы по уровню индивидуальных расходов в модных бутиках Франции опережают граждан одной из крупнейших мировых экономик - Китая и правопреемника СССР – России.

Об этом свидетельствуют данные Global Refund, сообщает Reuters.

В прошлом году граждане Украины, которая занимает 45-е место по размеру ВВП в мире, во французских бутиках потратили почти на 40% больше, чем китайцы и россияне, экономика которых занимает, соответственно, 3-е место и 8-е место.

«В индивидуальном разряде вне конкуренции украинские туристы, индивидуальная корзина расходов которых составляет 1,481 евро на человека по сравнению с 1,071 евро у представителей Поднебесной. Среди россиян этот показатель уменьшился на 7,7% - до 1,055 евро”, - отметил Reuters.

В то же время по общим расходам с первого места граждан 140-миллионной России потеснил Китай, который со своим 1,3 миллиарда населения в прошлом году по уровню экспорта опередил традиционного лидера - Германию.

В прошлом году китайцы потратили у французских бутиках 155 миллионов евро, что почти на 50% больше показателя 2008 года и составляет 15% всех потраченных денег туристами во Франции в 2009 году.

Россияне, которые в 2008 году были лидерами, потратили 112 млн. евро.

Третье место заняли японцы, которые оставили во французских бутиках 99 млн. евро.

По данным Global Refund, которая занимается возвращением налога НДС иностранных туристам, „новые китайцы” чаще всего покупали модную одежду и аксессуары, россияне – драгоценности и парфюмерию.

Украинцы покупали „модные товары”, драгоценности и изделия из кожи.

Global Refund отмечает, что иностранные богатые туристы помогли французским ритейлерам в условиях мирового финансового кризиса, который привел к значительному спаду продаж.

В сообщении Reuters не было данных, какое место в общем зачете заняли граждане 46-миллионной Украины.