Ющенко наградил патриарха Филарета Крестом Ивана Мазепы
18:21, 22 января 2010Общество
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Указ Президента на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКО Михаила Антоновича) Крестом Ивана Мазепы.
Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.
В частности, в указе главы государства отмечается, что за выдающийся личный вклад в духовное обогащение украинского народа, многолетнюю плодотворную церковную деятельность Филарет награждается знаком отличия Президента Украины – Крест Ивана Мазепы.
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