Ющенко наградил патриарха Филарета Крестом Ивана Мазепы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКО Михаила Антоновича) Крестом Ивана Мазепы.

Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.

В частности, в указе главы государства отмечается, что за выдающийся личный вклад в духовное обогащение украинского народа, многолетнюю плодотворную церковную деятельность Филарет награждается знаком отличия Президента Украины – Крест Ивана Мазепы.