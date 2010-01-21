Руководство Луганской области возложило цветы к памятнику Шевченко

Руководство Луганской области возложило цветы к памятнику Тарасу Шевченко по случаю Дня Соборности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие председатель облгосадминистрации Александр АНТИПОВ, председатель областного совета Валерий ГОЛЕНКО, руководители структурных подразделений облгосадминистрации, представители областных организаций политических партий, общественных организаций и молодежь – около 70 чел.

«Идея объединения Украины, единства всех народов, проживающих на ее территории, актуальна и сегодня, – сказал заместитель председателя ОГА Владимир ЗАБЛОЦКИЙ. – Однако уверен, что придет время, когда в нашей стране не будет большее противопоставления Запада и Востока. Мы придем к этому».