Фонд Ахметова увеличил помощь пострадавшим от взрыва в больнице

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» увеличил с 1 до 2 млн. грн. размер помощи пострадавшим в результате взрыва в больнице №7 в г. Луганске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины», для полноценной работы отделений и оказания медицинской помощи больным и пострадавшим будет закуплено портативный и обычные аппараты искусственной вентиляции легких, а также наркозно-дыхательный аппарат высокого класса с возможностью проведения анестезии.

Для закупки оборудования фонд «Развитие Украины» увеличивает размер заявленной ранее помощи с 1 до 2 млн. грн.

После восстановления разрушенного корпуса оборудование будет передано 7-й больнице. По словам директора фонда «Развитие Украины» Анатолия ЗАБОЛОТНОГО, благотворительная организация инициировала создание наблюдательного совета, который изучил потребности в оказании медицинской помощи больным на период восстановления стационарного корпуса 7-й больницы.

«Мы получили перечень крайне необходимого на данный момент оборудования, в первую очередь, реанимационного. В кратчайшие сроки оно будет установлено на площадях городской многопрофильной больницы №1. Больные не должны прекращать лечение. Тем более что пульмонология была одной из профильных специализаций 7-й больницы, и эта помощь особенно актуальна в условиях эпидемии гриппа. Что касается обещанной помощи семьям погибших и пострадавших, она также будет оказана. Объемы мы определим в ходе заседания Набсовета в эту пятницу, 22 января. Никто не останется без поддержки», - заверил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, утром 18 января в больнице №7 в г. Луганске произошел взрыв, в результате которого 16 человек погибли, 6 госпитализированы.