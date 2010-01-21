Киевскую мэрию забросали дымовыми шашками

Работники столичной милиции устанавливают и разыскивают трех человек, которые сегодня днем бросили возле центрального входа в столичную мэрию две дымовые шашки, после чего скрылись с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в ЦСО ГУ МВД Украины в городе Киеве, указанные предметы были брошены у входа в КГГА, одна – возле ели неподалеку от центрального входа, вторая - возле цветника.

Как отметили в киевской милиции, этот факт является мелким хулиганством и влечет административную ответственность.