В Нафтогазе прикинули, сколько придется заплатить за газ в январе
14:25, 20 января 2010Общество
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Цифру озвучил Уманский
В январе текущего года НАК «Нафтогаз Украины» намерен закупить у ОАО «Газпром» газа на 530-550 млн. долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.
«В январе сумма составит 530-550 млн. долл.», – сказал И.УМАНСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозировал в декабре, что цена импортного газа для Украины в первом квартале 2010 года составит 305,2 долл. за тыс. кубометров.
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