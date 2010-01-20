В Нафтогазе прикинули, сколько придется заплатить за газ в январе

В январе текущего года НАК «Нафтогаз Украины» намерен закупить у ОАО «Газпром» газа на 530-550 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«В январе сумма составит 530-550 млн. долл.», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозировал в декабре, что цена импортного газа для Украины в первом квартале 2010 года составит 305,2 долл. за тыс. кубометров.