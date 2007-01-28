Прокуратура расследует отравление людей в Днепропетровской области

27 января прокуратура Новомосковского района Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Губинихского сахарного завода по подозрению в массовом отравлении жителей села Голубовка Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура инкриминирует должностным лицам предприятия служебную небрежность, которая привела к тяжелым последствиям (ч.2 ст.367) и нарушению правил борьбы с эпидемиями (ст.325) Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации пресс-службы, в ходе предварительного следствия установлено, что 22 января произошла авария на техническом водогоне сахарного завода, что привело к попаданию ядовитых веществ в водопроводную сеть Голубовки.

По сообщению МЧС, в течение 23-27 января из села Голубовка в инфекционные отделения районных больниц с подтвержденным диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы восемь человек, в том числе семеро детей.