На ряде участков итоги голосования признаны недействительными
Объясняет Андрей Магера
На ряде участковых избирательных комиссий (УИК) результаты голосования 17 января признаны недействительными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.
В частности, он отметил, что, по предварительным данным, окружные избирательные комиссии признали недействительными результаты голосования на избирательном участке №43 77-го территориального избирательного округа (ТИО), на избирательном участке №169 203-го ТИО, на избирательном участке №126 145-го ТИО и на участках №27 и №44 120-го ТВО.
По словам А.Магеры, результаты голосования на упомянутых участках не были учтены ЦИК в объявленных сегодня предварительных результатах голосования после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Также он добавил, что из этих 5 упомянутых участков - 4 специальных и один обычный.