Явка в Киеве - 64,61% (данные с 10 теризбиркомов)

По данным, поступившим с 10 территориальных избирательных округов, явка избирателей составила 65,57%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.

В частности, в Киеве явка составила 64,61%, в Закарпатской области – 53%, Ивано-Франковской – 65%, Львовской – 74%, Житомирской - 65%, Черкасской – 61%, Днепропетровской – 67% и в Автономной Республике Крым – 64%.