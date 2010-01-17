В Лос-Анджелесе сегодня вручат «Золотые глобусы»

В Лос-Анджелесе сегодня вручат кинопремию «Золотой глобус». Церемонию проведет британский комик Рикки ДЖЕРВИС, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Абсолютный лидер по числу номинаций - фильм Джейсона РЕЙТМАНА «Мне бы в небо». Эта картина претендует на шесть «Золотых глобусов», в том числе за лучший сценарий и режиссуру.

Джордж КЛУНИ, Вера ФАРМИГА и Анна КЕНДРИК, сыгравшие в фильме, тоже попали в список номинантов.

История о корпоративном служащем, который почти все время проводит в самолете, доставляя сотрудникам сообщения об их увольнении, точно не останется без призов, уверены кинокритики.

Еще один претендент на несколько «Глобусов» - мюзикл «Девять» Роба МАРШАЛЛА. Главную роль в нем сыграл Дэниел Дэй ЛЬЮИС.

В числе явных лидеров – «Аватар» Джеймса КЭМЕРОНА. Фантастический блокбастер номинирован на «Золотой глобус» четырежды, как и фильм Квентина ТАРАНТИНО «Бесславные ублюдки» о Второй мировой войне.

Также есть шансы получить премии у режиссера Клинта ИСТВУДА за фильм «Непокоренный», актрис Сандры БАЛЛОК и Хелен МИРЕН, актеров Колина ФЕРТА и Тоби МАГУАЙАРА.

«Золотой глобус» присуждают с 1944 года за кинофильмы и телевизионные картины.