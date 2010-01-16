У БЮТ не приняли заявление о готовящемся преступлении

Закарпатский БЮТ заявляет о возможности фальсификаций на выборах Президента Украины в городе Чоп в интересах кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА, а милиция игнорирует соответствующие заявления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили в избирательном штабе кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО в Чопе.

По словам членов штаба, они владеют информацией о подготовке фальсификаций в интересах В.ЯНУКОВИЧА. В день голосования, отмечают указанные источники, предусматривается организация «каруселей» из избирателей-ромов, а их в Чопе насчитывается свыше 900 человек.

В штабе также уточнили, что для того, чтобы не допустить массовых фальсификаций, местные депутаты от БЮТ обратились с соответствующим заявлением в Чопский горотдел милиции. Однако там им отказали в принятии заявления о готовящемся преступлении.

Также, как сообщила пресс-служба, представитель Ю.ТИМОШЕНКО в 69 избирательном округе Андрей СЕРБАЙЛО обратился к начальнику ГУ МВД Украины в Закарпатской области Павлу КОНОНЕНКО с заявлением, в котором просит повлиять на своего подчиненного в Чопе.