Похищены два системных блока в окружном избиркоме

В Запорожье неизвестные похитили системные блоки из помещения комиссии ТИО 77, расположенного в здании Орджоникидзевской райадминистрации г. Запорожья.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области, "сегодня утром из Орджоникидзевской райадминистрации (г. Запорожье, ул. Седова,5) в милицию поступило сообщение об инциденте в помещении, выделенном для работы избирательной комиссии округа. Выехав на место происшествия, сотрудники милиции установили, что неизвестные проникли в помещение окружкома и похитили из него 2 системных блока".

Сейчас, по данным ЦОС, правоохранители еще продолжают работать на месте происшествия, однако по предварительным данным, системные блоки - единственное, что исчезло из помещения ОИК.

"Печать, документы комиссии - на месте, все остальное, по предварительным данным - тоже", - сообщили в ЦОС.