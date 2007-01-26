Парламент свяжет руки Черновецкому?

Народные депутаты Украины предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за неправильное начисление квартирной платы и платы за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины. Законопроектом предлагается установить ответственность должностных лиц коммунальных предприятий за неправильный расчет стоимости квартирной платы и платы за коммунальные услуги.

Согласно с проектом, "неправильный расчет ответственными должностными лицами квартирной или арендной платы и платы за коммунальные услуги в многоквартирных домах, в том числе: расчет платы с нарушением установленных нормативов; завышение объемов потребления; отказ выполнять расчет платы с учетом объема фактически употребленных коммунальных услуг, которые определены по показателям приборов учета потребления коммунальных услуг; отказ учитывать наличие льгот и других обстоятельств, которые влияют на расчет платы (учитывая временное отсутствие лица по месту жительства); завышение платы за коммунальные услуги, в том числе включение к ней необоснованных расходов и завышение сверх установленной границы прибыльности коммунальных предприятий любой формы собственности; непредоставление или предоставление в неполном объеме услуг, за которые взимается или взыскана квартирная или арендная плата или плата за коммунальные услуги влечет за собой наложение штрафа на должностные лица в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан".

РБК-Украина