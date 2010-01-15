Членам ТИК на Киевщине предлагали деньги за прогул 17 января

Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области завершило доследственную проверку информации о поступлении на протяжении последней недели в адрес руководителей и членов участковых избирательных комиссий в поселках Чепелеевка, Сухолесье, Тарасовка и Вольная Тарасовка Белоцерковского района анонимных звонков с мобильных телефонов с предложением неявки в день первого тура президентских выборов в обмен на финансовое вознаграждение от 1 тыс. грн. до 10 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, в ходе проверки установлены владельцы мобильных телефонов, с которых звонили по телефону неизвестные.

Материалы проверки переданы в органы прокуратуры для принятия соответствующего процессуального решения.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, указанными действиями инициаторы таких предложений пытаются обеспечить отсутствие кворума в комиссиях для признания выборов в них недействительными.