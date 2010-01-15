Членам ТИК на Киевщине предлагали деньги за прогул 17 января
15:49, 15 января 2010Общество
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СБУ установила собственников телефонов
|Марина ОСТАПЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
По ее словам, в ходе проверки установлены владельцы мобильных телефонов, с которых звонили по телефону неизвестные.
Материалы проверки переданы в органы прокуратуры для принятия соответствующего процессуального решения.
Как отметила М.ОСТАПЕНКО, указанными действиями инициаторы таких предложений пытаются обеспечить отсутствие кворума в комиссиях для признания выборов в них недействительными.
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